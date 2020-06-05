Вирусолог прокомментировал метод лечения коронавируса в НИИ Склифосовского

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал метод, используемый в НИИ Склифосовского для борьбы с COVID-19.

«Почему называется экспериментальным? Потому что пока нет данных о том, что именно этот метод эффективен при COVID-19, поэтому в данном случае это экспериментальное лечение. Это устойчивая формулировка, которая применяется в медицине как минимум 50 лет», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как напомнил Викулов, гипербарическую оксигенацию используют давно, такой метод нашёл своё применение, например, в случае баротравм у водолазов или пловцов.

«Также используется, когда необходимо именно создать поступление кислорода под давлением, потому что при COVID-19 нарушена диффузия кислорода», — добавил он.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, 25 пациентам уже провели более 100 баросеансов, а врачи отмечают, что после процедур общее состояние больных улучшается.

Там рассказали, что в НИИ Склифосовского применяют экспериментальную методику лечения COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО).

При этом, как отмечается, в Склифе эту методику для лечения пациентов с COVID-19 внедрили впервые в России.

Ранее, как сообщало URA.RU, вирусолог доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал о риске инфицирования COVID-19 в магазине.