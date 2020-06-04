Эксперт рассказал о российских деталях в корабле Crew Dragon

Эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич заявил, что американская компания SpaceX использовала в космическом корабле Crew Dragon российские детали, что позволило обеспечить его успешную автоматическую стыковку с Международной космической станцией (МКС).

«Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии «Роскосмоса» по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации «Энергия», — цитирует его РИА Новости.

30 мая Crew Dragon с двумя членами экипажа — Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном — был запущен на орбиту на ракете-носителе Falcon 9.

31 мая корабль успешно состыковался с МКС.



Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна и основателя SpaceX Илона Маска с успешной стыковкой Crew Dragon с МКС.

Макс в ответ заявил, что рассчитывает на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.