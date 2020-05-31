Экипаж корабля Crew Dragon перешёл на МКС
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Американские астронавты Даг Хёрли и Роберт Бенкен установили контакт с экипажем МКС. Открыв люк, астронавты перешли на станцию.
Экипажи поприветствовали друг друга. Среди встречающих российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.
Трансляцию стыковки ведёт NASA на своём официальном YouTube-канале.
31 мая в 17:17 мск американский космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции.