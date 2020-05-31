Экипаж корабля Crew Dragon перешёл на МКС

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Экипаж корабля Crew Dragon перешёл на Международную космическую станцию после успешной пристыковки.
Экипаж корабля Crew Dragon перешёл на МКС
  • © NASA / youtube

Американские астронавты Даг Хёрли и Роберт Бенкен установили контакт с экипажем МКС. Открыв люк, астронавты перешли на станцию.

Экипажи поприветствовали друг друга. Среди встречающих российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. 

Трансляцию стыковки ведёт NASA на своём официальном YouTube-канале.

31 мая в 17:17 мск американский космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции.

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