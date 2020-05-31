Crew Dragon пристыковался к МКС

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Американский космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции.
Crew Dragon пристыковался к МКС
  • NASA

Трансляцию стыковки ведёт NASA на своём официальном YouTube-канале.

30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.

На борту корабля находятся американские астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен.

Как отметил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко, «произошло то, что произойти должно было давно», и теперь «не только русские будут летать на МКС, но и американцы».

По его словам, очень важно иметь две возможности долететь до станции.

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