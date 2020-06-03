Врач рассказал о пользе катания на велосипеде

Профессор, врач по лечебной физкультуре, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов рассказал о пользе катания на велосипеде.

«Плюс велосипеда в том, что он представляет собой относительно безопасную циклическую нагрузку. Она с элементом кардиотренировки, элементом общей повышенной тренированности организма. При езде на велосипеде в работу включается большее число мышц, чем при простой ходьбе», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, ещё один плюс — меньшая нагрузка на суставы, чем, например, при беге.

Как отметил Ачкасов, велосипед позволяет развивать выносливость и координацию.

«В среднем, если хочется внести в жизнь какой-то ритм, достаточно ездить на велосипеде по полчаса три раза в неделю», — добавил он.

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