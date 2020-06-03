Врач рассказал о пользе катания на велосипеде

Короткая ссылка
Профессор, врач по лечебной физкультуре, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов рассказал о пользе катания на велосипеде.
Врач рассказал о пользе катания на велосипеде
  • Pixabay

«Плюс велосипеда в том, что он представляет собой относительно безопасную циклическую нагрузку. Она с элементом кардиотренировки, элементом общей повышенной тренированности организма. При езде на велосипеде в работу включается большее число мышц, чем при простой ходьбе», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, ещё один плюс — меньшая нагрузка на суставы, чем, например, при беге.

Как отметил Ачкасов, велосипед позволяет развивать выносливость и координацию.

«В среднем, если хочется внести в жизнь какой-то ритм, достаточно ездить на велосипеде по полчаса три раза в неделю», — добавил он.

Ранее диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала о здоровом питании во время режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить