Три спутника для исследования Арктики намерены начать производить с 2021 года
- globallookpress.com
«Контракт на изготовление ещё трёх аппаратов планируется заключить в 2021 году», — рассказал Колмыков.
Он сообщил, что в настоящее время «проводится работа по технико-экономическому обоснованию стоимости изготовления».
Отмечается, что по набору оборудования «Арктика-М» будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии «Электро-Л». Спутник планируют разместить на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли.
Ранее правительство утвердило создание территории опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманске.