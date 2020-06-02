Три спутника для исследования Арктики намерены начать производить с 2021 года

Короткая ссылка
НПО им. Лавочкина в 2021 году планирует подписать контракт и приступить к производству трёх космических аппаратов дистанционного зондирования арктического региона «Арктика-М». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия-производителя НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова.
Три спутника для исследования Арктики намерены начать производить с 2021 года
  • globallookpress.com

«Контракт на изготовление ещё трёх аппаратов планируется заключить в 2021 году», — рассказал Колмыков.

Он сообщил, что в настоящее время «проводится работа по технико-экономическому обоснованию стоимости изготовления».

Отмечается, что по набору оборудования «Арктика-М» будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии «Электро-Л». Спутник планируют разместить на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли.

Ранее правительство утвердило создание территории опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить