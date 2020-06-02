Три спутника для исследования Арктики намерены начать производить с 2021 года

НПО им. Лавочкина в 2021 году планирует подписать контракт и приступить к производству трёх космических аппаратов дистанционного зондирования арктического региона «Арктика-М». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия-производителя НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова.

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«Контракт на изготовление ещё трёх аппаратов планируется заключить в 2021 году», — рассказал Колмыков. Он сообщил, что в настоящее время «проводится работа по технико-экономическому обоснованию стоимости изготовления». Отмечается, что по набору оборудования «Арктика-М» будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии «Электро-Л». Спутник планируют разместить на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли. Ранее правительство утвердило создание территории опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманске.