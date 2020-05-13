Правительство утвердило создание ТОР «Столица Арктики» в Мурманске
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Правительство Российской Федерации постановляет: создать территорию опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» на территориях муниципального образования «Кольский район» и городского округа «Город Мурманск» Мурманской области», — говорится в сообщении.
Минимальный объём капитальных вложений резидентов ТОР в осуществление соответствующих видов экономической деятельности составляет 500 тыс. рублей.
В феврале сообщалось, что в Мурманске может появиться территория опережающего развития «Столица Арктики».