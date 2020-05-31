Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС

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NASA сообщило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию.

«Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите, но он в порядке, он отлично выглядел на пресс-конференции», — приводит РИА Новости слова замруководителя пилотируемой программы NASA Стива Стича.

Он отметил, что астронавтам, находящимся в сравнительно небольшом корабле Crew Dragon на протяжении долгого полёта, требуется время для адаптации к условиям МКС.

31 мая в 17:17 мск американский космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции.

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