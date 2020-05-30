Трамп не исключил переноса запуска Crew Dragon на 3 июня

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Президент США Дональд Трамп не исключил, что запуск американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту могут перенести на среду, 3 июня.
Трамп не исключил переноса запуска Crew Dragon на 3 июня
  • Reuters

«Мне кажется, я обязан там быть, это очень волнующий момент, несмотря на то что шансы примерно 50 на 50, в противном случае запуск будет отложен до среды, как я понял», — приводит ТАСС его слова перед вылетом в штат Флорида.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн оценил вероятность отмены запуска корабля 30 мая.

27 мая должен был состояться пилотируемый запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции, однако он был перенесён на 30 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Этот полёт станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля с 2011 года.

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