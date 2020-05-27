Эксперт рассказал о правилах зарядки мобильных устройств
«Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20—30% и уж тем более доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора», — приводит его слова агентство «Прайм».
Коган уточнил, что оптимальный уровень зарядки должен быть в пределах 30—80%. Он позволит увеличить число полных циклов заряда-разряда как минимум вдвое.
Однако при зарядке в течение всей ночи батарея устройства изнашивается, так как нагрузка на элементы питания сохраняется.
Коган советует заряжать телефон перед сном или сразу же после пробуждения.
В декабре 2019 года директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульт рассказал, как правильно заряжать смартфон.