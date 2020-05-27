Эксперт рассказал о правилах зарядки мобильных устройств

Мобильное устройство не рекомендуется оставлять на зарядке на всю ночь. Об этом заявил руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20—30% и уж тем более доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора», — приводит его слова агентство «Прайм».

Коган уточнил, что оптимальный уровень зарядки должен быть в пределах 30—80%. Он позволит увеличить число полных циклов заряда-разряда как минимум вдвое.

Однако при зарядке в течение всей ночи батарея устройства изнашивается, так как нагрузка на элементы питания сохраняется.

Коган советует заряжать телефон перед сном или сразу же после пробуждения.

В декабре 2019 года директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульт рассказал, как правильно заряжать смартфон.