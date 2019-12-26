Эксперт оценил сообщения о правильной зарядке смартфонов

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Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил сообщения о том, что зарядка смартфона в течение ночи может привести к сокращению срока службы батареи, особенно если это происходит постоянно.
Эксперт оценил сообщения о правильной зарядке смартфонов
  • Pixabay

«Это не так», — заявил эксперт.

По его словам, к настоящему времени зарядка телефона — это не бесконечная накачка энергией, а интеллектуальная функция.

Как пояснил Соловьёв, последние модели имеют специальные контроллеры, управляющие процессом зарядки, и современный гаджет сам определяет, сколько энергии ему потребуется.

«Если вы оставляете телефон на ночь, он заряжается до 100% и потом просто поддерживает заряд на этом уровне», — добавил он.

Ранее эксперт, директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте заявил, что зарядка мобильного телефона в течение ночи может привести к сокращению срока службы батареи, особенно если это происходит постоянно.

В ноябре ФАН передавало, что учёные предложили ввести маркировку для мобильных устройств.

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