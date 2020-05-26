«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
  • Reuters

Он сообщил, что по утверждённой программе «клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России».

«Пока мы идём в рамках принятого нами графика», — заявил Максютов.

Он рассказал, что 25 вариантов вакцин проходили исследования на чувствительных животных.

По словам гендиректора «Вектора», «три перспективных препарата были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства».

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что вакцину «Вектора» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре. Он также отметил важность обеспечения защиты интеллектуальной собственности.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить