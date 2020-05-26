«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
- Reuters
Он сообщил, что по утверждённой программе «клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России».
«Пока мы идём в рамках принятого нами графика», — заявил Максютов.
Он рассказал, что 25 вариантов вакцин проходили исследования на чувствительных животных.
По словам гендиректора «Вектора», «три перспективных препарата были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства».
Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что вакцину «Вектора» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре. Он также отметил важность обеспечения защиты интеллектуальной собственности.