«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.

Он сообщил, что по утверждённой программе «клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России».

«Пока мы идём в рамках принятого нами графика», — заявил Максютов.

Он рассказал, что 25 вариантов вакцин проходили исследования на чувствительных животных.

По словам гендиректора «Вектора», «три перспективных препарата были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства».

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что вакцину «Вектора» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре. Он также отметил важность обеспечения защиты интеллектуальной собственности.





