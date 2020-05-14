Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре. Он также отметил важность обеспечения защиты интеллектуальной собственности.
Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса
  • РИА Новости

«Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали, что регистрация этой вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре», — сказал Путин.

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития генетических технологий.

«Интеллектуальная собственность, подумайте об этом заблаговременно, должна быть безусловно обеспечена», —добавил российский лидер.

Ранее Путин отметил вклад российских учёных-генетиков в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

13 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления первых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.

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