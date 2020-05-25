Иммунолог оценил новое исследование о коронавирусе

Иммунолог, эксперт по международному здравоохранению и лекарственным препаратам, кандидат медицинских наук Николай Крючков оценил новое исследование учёных из США, Германии и Израиля, согласно которому у людей, никогда не болевших коронавирусом, есть иммунные клетки против некоторых фрагментов COVID-19.

«Новые исследования подтверждают: если организм ранее уже встречался с коронавирусами, скажем, человек переносил сезонные простуды, то у него может быть достаточно иммунных клеток и антител, реагирующих и на определённые фрагменты нового вируса SARS-CoV-2», — заявил Крючков в беседе с kp.ru.

По его словам, речь идёт о тех антигенах, которые схожи у разных родственных вирусов.

Как отметил эксперт, к самым изменчивым областям не будет ни антител, ни чувствительных лимфоцитов.

«Понятно, что выявленные клетки и антитела могут распознавать отдельные участки нового коронавируса, связываться с ними в попытке обезвредить. Но общий иммунный ответ при этом может быть слабым, не достаточным для победы над SARS-CoV-2», — добавил он.

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