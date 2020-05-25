Главный аллерголог-иммунолог Минздрава оценил ситуацию с иммунитетом к COVID-19 в России

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Академик Рахим Хаитов, главный аллерголог-иммунолог Минздрава, оценил ситуацию с иммунитетом к COVID-19 в России.
Главный аллерголог-иммунолог Минздрава оценил ситуацию с иммунитетом к COVID-19 в России
  • РИА Новости

В беседе с НТВ он заявил, что на вопрос, сколько точно жителей страны имеют иммунитет к коронавирусу, сейчас ответить нельзя. В России переболели и выздоровели более 305 тыс. человек. Если сравнить это число с общим населением, то цифра окажется небольшой, около 0,2%.

«На самом деле количество иммунных людей, я считаю, намного выше. В официально подтверждённые данные не вошли, например, люди, которые переболели бессимптомно, и никто не знал, что они заболели. И этому есть подтверждения», — сказал Хаитов.

По его словам, обычные доноры сдают кровь и их проверяют на все вирусы, в том числе COVID-19. Оказывается, что у 10—20% доноров есть антитела к коронавирусу. Как отметил эксперт, это большие цифры.

Хаитов добавил, что идеальным был бы показатель в 60% имеющих иммунитет.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.

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