Эпидемиолог прокомментировал уровень смертности от COVID-19 в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

«Популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей», — заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что COVID-19 протекает бессимптомно более чем у 40% заболевших, ещё у 22% пациентов развивается пневмония.

Также Голикова заявляла, что российским больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов с коронавирусной инфекцией, в частности, это связано с тарифами на лечение таких больных.