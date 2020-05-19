Эпидемиолог прокомментировал уровень смертности от COVID-19 в России
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«Популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей», — заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что COVID-19 протекает бессимптомно более чем у 40% заболевших, ещё у 22% пациентов развивается пневмония.
Также Голикова заявляла, что российским больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов с коронавирусной инфекцией, в частности, это связано с тарифами на лечение таких больных.