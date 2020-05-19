Эпидемиолог прокомментировал уровень смертности от COVID-19 в России

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Эпидемиолог прокомментировал уровень смертности от COVID-19 в России
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей», — заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что COVID-19 протекает бессимптомно более чем у 40% заболевших, ещё у 22% пациентов развивается пневмония.

Также Голикова заявляла, что российским больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов с коронавирусной инфекцией, в частности, это связано с тарифами на лечение таких больных.

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