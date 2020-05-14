Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток. Об этом заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

«Скорость перехода от лёгкой в средне-тяжёлую и тяжёлую формы заболевания очень быстрая. Если утром пациент ещё чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке», — приводит РИА Новости его слова.

Сапронов отметил, что к стремительному развитию болезни большинство врачей не готово.

Ранее сообщалось, что за сутки в России число выздоровевших от коронавирусной инфекции увеличилось почти на 4,5 тыс. человек.