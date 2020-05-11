Рогозин заявил об отсутствии коронавируса у сотрудников на Байконуре

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что среди работающих на космодроме Байконур специалистов, а также жителей города не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Байконур нам также удаётся беречь от COVID-19. В городе и среди наших специалистов, работающих на этом космодроме, заболевших нет», — написал он в своём Twitter.

Ранее Рогозин заявил, что экипаж, прибывший на Международную космическую станцию (МКС), прошёл инкубационный период по коронавирусу и чувствует себя нормально.

В конце апреля сообщалось, что у 111 специалистов ракетно-космической отрасли выявили коронавирусную инфекцию.