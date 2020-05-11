Рогозин заявил об отсутствии коронавируса у сотрудников на Байконуре
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- РИА Новости
«Байконур нам также удаётся беречь от COVID-19. В городе и среди наших специалистов, работающих на этом космодроме, заболевших нет», — написал он в своём Twitter.
Ранее Рогозин заявил, что экипаж, прибывший на Международную космическую станцию (МКС), прошёл инкубационный период по коронавирусу и чувствует себя нормально.
В конце апреля сообщалось, что у 111 специалистов ракетно-космической отрасли выявили коронавирусную инфекцию.