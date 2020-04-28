Рогозин заявил об отсутствии коронавируса у экипажа МКС
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- РИА Новости
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Экипаж «Союза МС-16» на МКС прошёл инкубационный период по COVID-19. Чувствует себя нормально», — написал он.
Экипаж "Союз МС-16" на #МКС прошёл инкубационный период #COVID19 . Чувствует себя нормально. pic.twitter.com/Vsrs0CPLTr— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 28, 2020
Ранее Рогозин сообщил, что к настоящему времени 111 специалистов ракетно-космической отрасли заразились коронавирусом.