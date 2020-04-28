Рогозин заявил об отсутствии коронавируса у экипажа МКС

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что экипаж, прибывший на Международную космическую станцию (МКС) почти 20 дней назад, прошёл инкубационный период по коронавирусу и чувствует себя нормально.
Рогозин заявил об отсутствии коронавируса у экипажа МКС
  • © Пресс-служба Роскосмоса
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Экипаж «Союза МС-16» на МКС прошёл инкубационный период по COVID-19. Чувствует себя нормально», — написал он.

Ранее Рогозин сообщил, что к настоящему времени 111 специалистов ракетно-космической отрасли заразились коронавирусом.

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