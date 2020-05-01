Названы сроки начала сборки первой ракеты «Ангара-А5М»

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Начало сборки первой ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5М» запланировано на первую половину 2023 года, заявил генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.
Названы сроки начала сборки первой ракеты «Ангара-А5М»
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«С учётом цикла её изготовления сборку лётного образца мы должны начать в начале 2023 года», — цитирует его ТАСС.

При этом сроки готовности ракеты остались прежними — конец 2024 года — несмотря на ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Как будет принято решение по порядку и срокам создания ракеты-носителя, заключен контракт, мы сможем в полном объеме приступить к эскизному проектированию», — добавил гендиректор Центра Хруничева.

Ожидается, что «Ангара» получит модернизированный двигатель с увеличенной тягой и возможностью работы в нефорсированном режиме, что обеспечит дополнительную надёжность носителя и, соответственно, безопасность экипажа.

Кроме того, на новой ракете будет установлена «дополнительная аппаратура, обеспечивающая защиту от нештатных ситуаций и спасение экипажа в случае возникновения угрозы жизни».

В конце октября стало известно, что лётные испытания кислородно-водородного разгонного блока КВТК на «Ангаре» запланированы на 2027 год.

Президент России Владимир Путин в то же время заявил, что первый пуск ракеты «Ангара-А5М» должен состояться в 2025 году.

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