Дурманов оценил перспективы генетического анализа на коронавирус

Специальный представитель Министерства науки и высшего образования России по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов прокомментировал возможность тестирования на генетическую предрасположенность к коронавирусу.

По его мнению, по результатам анализа на особенности иммунитета можно будет предположить, как будет протекать заболевание в случае заражения.

В беседе с «Известиями» Дурманов также отметил, что по итогам тестирования можно будет подобрать определённый вариант вакцины для отдельных групп граждан.

Специалист пояснил, что среди подтверждённых случаев коронавируса высокий процент бессимптомного течения. Изначально учёные предположили, что у этих пациентов, возможно, уже есть иммунитет после ранее перенесённого заболевания.

«Другая гипотеза такая: может, у этих людей есть какие-то генетические особенности, которые помогают им противостоять вирусу в условиях нынешней пандемии? Совсем недавно появились научные статьи, которые суммировали все размышления и исследования на этот счёт», — заявил спецпредставитель Минобрнауки.

Он добавил, что у некоторых людей присутствуют особые варианты генов HLA-системы (Human Leukocyte Antigens), которые обеспечивают быструю реакцию иммунитета на коронавирусную инфекцию и победу над болезнью.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» оценил влияние жары на коронавирус.