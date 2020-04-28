В ВОЗ оценили возможность выработки иммунитета к коронавирусу

Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове прокомментировала возможность выработки иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы выявили, что люди вырабатывают ответные антитела через неделю или две после заражения. И мы пытаемся понять, что это означает», — цитирует РИА Новости Керкхове.

Она сообщила, что в настоящее время «нет исследований, которые связывали бы наличие антител с выработкой иммунитета».

«Так что мы не можем сказать, что наличие антител говорит об иммунитете. Сказав это, мы ожидаем, что люди, которые переболели COVID-19, получат некий уровень защиты. Но мы сейчас не знаем, насколько эта защита сильная, вырабатывается ли она у всех заражённых и сколько будет длиться», — отметила она.

Керкхове заявила, что спустя четыре месяца после вспышки заболевания ВОЗ «не может сказать, что наличие антител говорит об иммунитете».

«То, что мы говорим о том, что в данной области нет доказательств, не указывает на то, что иммунитет не вырабатывается», — пояснила она.

Она добавила, что «это просто указывает на то, что такие исследования ещё не проводились».

Ранее заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с ФАН оценил важность тестов на антитела к коронавирусу.