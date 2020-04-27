Токсиколог дал рекомендации при похмелье

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Токсиколог Алексей Водовозов рассказал о способах справиться с состоянием похмелья.
Токсиколог дал рекомендации при похмелье
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По его словам, организм здорового человека способен справиться с состоянием похмелья самостоятельно.

Специалист рекомендует пить больше жидкости, но при этом исключить алкоголь.

«Подойдут морсы, компоты, рассолы, причём важно, что именно рассолы, а не маринады. В маринаде содержится уксусная кислота, которая по всем законам химии будет притормаживать переработку уксусного альдегида. Также крайне не рекомендуется кофеин. Дело в том, что он увеличивает потребность в кислороде. На фоне похмелья и так есть проблемы с доставкой кислорода в сердечные мышцы», — подчеркнул Водовозов в беседе с радио Sputnik.

Он также напомнил, что у человека в состоянии алкогольного опьянения снижен иммунитет, что увеличивает шансы подхватить инфекцию.

Как ранее сообщала газета «Известия», специалисты оператора фискальных данных «Такском» подсчитали, что с 30 марта по 5 апреля продажи водки в России упали на 41% по сравнению с первой неделей прошлого месяца.

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