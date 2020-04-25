ВОЗ не нашла стойкого иммунитета к коронавирусу у переболевших

Короткая ссылка
RT
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время нет доказательств того, что переболевшие коронавирусной инфекцией приобретают стойкий иммунитет и не могут повторно заразиться этим вирусом.
ВОЗ не нашла стойкого иммунитета к коронавирусу у переболевших
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информационный бюллетень женевской штаб-квартиры ВОЗ.

По данным ВОЗ, большинство исследований указывают на то, что выздоровевшие «имеют антитела к этому вирусу», но некоторые из переболевших «имеют в крови очень низкие уровни нейтрализующих антител».

«По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно из исследований не продемонстрировало, даёт или нет людям присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет от последующего инфицирования этим вирусом», — отмечают в ВОЗ.

Ранее представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович оценила вклад России в разработку вакцины против коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить