ВОЗ не нашла стойкого иммунитета к коронавирусу у переболевших
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информационный бюллетень женевской штаб-квартиры ВОЗ.
По данным ВОЗ, большинство исследований указывают на то, что выздоровевшие «имеют антитела к этому вирусу», но некоторые из переболевших «имеют в крови очень низкие уровни нейтрализующих антител».
«По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно из исследований не продемонстрировало, даёт или нет людям присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет от последующего инфицирования этим вирусом», — отмечают в ВОЗ.
Ранее представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович оценила вклад России в разработку вакцины против коронавируса.