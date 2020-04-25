ВОЗ не нашла стойкого иммунитета к коронавирусу у переболевших

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время нет доказательств того, что переболевшие коронавирусной инфекцией приобретают стойкий иммунитет и не могут повторно заразиться этим вирусом.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информационный бюллетень женевской штаб-квартиры ВОЗ.

По данным ВОЗ, большинство исследований указывают на то, что выздоровевшие «имеют антитела к этому вирусу», но некоторые из переболевших «имеют в крови очень низкие уровни нейтрализующих антител».

«По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно из исследований не продемонстрировало, даёт или нет людям присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет от последующего инфицирования этим вирусом», — отмечают в ВОЗ.

Ранее представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович оценила вклад России в разработку вакцины против коронавируса.