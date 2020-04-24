В ВОЗ оценили вклад России в разработку вакцины против коронавируса

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Мелита Вуйнович оценила вклад России в разработку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ оценили вклад России в разработку вакцины против коронавируса
  • Reuters

Об этом она сказала РИА Новости.

«Разработка вакцины против коронавируса ведётся интенсивными темпами в десятках научных центров по всему миру, в том числе и в России. ВОЗ приветствует значительный вклад России в общую глобальную задачу по разработке вакцины», — сказала она.

Вместе с этим Вуйнович подчеркнула, что для ВОЗ очень важны все разработчики вакцин.

Также представитель организации отметила, что в настоящий момент 77 разработок рассматриваются как потенциальные вакцины против COVID-19 на стадии доклинических испытаний, шесть кандидатов — на стадии клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным.

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