В ВОЗ оценили вклад России в разработку вакцины против коронавируса
- Reuters
Об этом она сказала РИА Новости.
«Разработка вакцины против коронавируса ведётся интенсивными темпами в десятках научных центров по всему миру, в том числе и в России. ВОЗ приветствует значительный вклад России в общую глобальную задачу по разработке вакцины», — сказала она.
Вместе с этим Вуйнович подчеркнула, что для ВОЗ очень важны все разработчики вакцин.
Также представитель организации отметила, что в настоящий момент 77 разработок рассматриваются как потенциальные вакцины против COVID-19 на стадии доклинических испытаний, шесть кандидатов — на стадии клинических испытаний.
Ранее сообщалось, что ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным.