Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
- globallookpress.com
«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
3.. 2.. 1.. КОНТАКТ ПОДЪЕМА 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 25, 2020
С космодрома #Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем #ПрогрессМС14 и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС.
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Позднее в «Роскосмосе» отметили, что ракета успешно вывела грузовой корабль на околоземную орбиту.
Ранее сообщалось ,что высоту орбиты Международной космической станции 19 апреля планируется уменьшить на 1,5 км перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14».