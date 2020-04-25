Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-14» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.

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С космодрома #Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем #ПрогрессМС14 и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС.



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Позднее в «Роскосмосе» отметили, что ракета успешно вывела грузовой корабль на околоземную орбиту.

Ранее сообщалось ,что высоту орбиты Международной космической станции 19 апреля планируется уменьшить на 1,5 км перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14».