Высоту орбиты МКС понизят в преддверии старта «Ракеты Победы»

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Высоту орбиты Международной космической станции 19 апреля планируется уменьшить на 1,5 км перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

«С целью формирования рабочей орбиты МКС перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14» на 19 апреля запланирована коррекция её орбиты», — сообщили в «Роскосмосе».

Отмечается, что двигатели российского модуля «Звезда» должны включить в 8:09 мск и проработать 58,5 секунды. В результате высота орбиты станции уменьшится на 1500 метров и составит около 419 километров над Землей.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1а», которой 25 апреля предстоит отправить к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-14», названа «Ракетой Победы». Её планируют украсить георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.

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