Минздрав одобрил применение гидроксихлорохина при коронавирусе

Нет никаких препятствий для использования в России гидроксихлорохина — не зарегистрированного в стране китайского препарата, разрешённого для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в российском Минздраве.

РИА Новости

«Наличие сертификата GMP подтверждает тот факт, что производство соответствует всем международным требованиям качества, предъявляемым к производству лекарственных средств», — пояснил замглавы ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России» Вадим Меркулов. По его словам, дополнительной гарантией качества препарата является сертификат качества на серию препарата. По своей безопасности и эффективности гидроксихлорохин не отличается от ранее зарегистрированных в России препаратов с международным непатентованным наименованием, уточнили в ведомстве. 16 апреля правительство России поручило использовать гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.