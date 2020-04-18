Минздрав одобрил применение гидроксихлорохина при коронавирусе
- РИА Новости
«Наличие сертификата GMP подтверждает тот факт, что производство соответствует всем международным требованиям качества, предъявляемым к производству лекарственных средств», — пояснил замглавы ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России» Вадим Меркулов.
По его словам, дополнительной гарантией качества препарата является сертификат качества на серию препарата.
По своей безопасности и эффективности гидроксихлорохин не отличается от ранее зарегистрированных в России препаратов с международным непатентованным наименованием, уточнили в ведомстве.
16 апреля правительство России поручило использовать гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.