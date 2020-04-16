Кабмин поручил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Короткая ссылка
Российское правительство поручило использовать незарегистрированный китайский препарат «Гидроксихлорохин» для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Кабмин поручил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.

В документе говорится, что в целях лечения коронавируса Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава России поручено в 2020 году осуществить «применение, хранение, распределение и передачу» этого препарата на безвозмездной основе медицинским организациям.

13 апреля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что одна из российских компаний разработала препарат для лечения коронавируса COVID-19.

По его словам, клинические испытания препарата планируется начать через 10—12 дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить