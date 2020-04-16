Кабмин поручил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Российское правительство поручило использовать незарегистрированный китайский препарат «Гидроксихлорохин» для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.

В документе говорится, что в целях лечения коронавируса Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава России поручено в 2020 году осуществить «применение, хранение, распределение и передачу» этого препарата на безвозмездной основе медицинским организациям.

13 апреля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что одна из российских компаний разработала препарат для лечения коронавируса COVID-19.

По его словам, клинические испытания препарата планируется начать через 10—12 дней.