Кабмин поручил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.
В документе говорится, что в целях лечения коронавируса Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава России поручено в 2020 году осуществить «применение, хранение, распределение и передачу» этого препарата на безвозмездной основе медицинским организациям.
13 апреля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что одна из российских компаний разработала препарат для лечения коронавируса COVID-19.
По его словам, клинические испытания препарата планируется начать через 10—12 дней.