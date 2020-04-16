Иммунолог дал рекомендации аллергикам в период цветения берёзы

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Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какие меры следует принимать аллергикам в сезон цветения берёзы.
Иммунолог дал рекомендации аллергикам в период цветения берёзы
  • © pixabay.com

По его мнению, эти меры аналогичны средствам защиты, которые применяются сейчас в связи с распространением вируса COVID-19.

«Меры предосторожности сейчас аналогичны тем средствам защиты, которые предполагает коронавирусная инфекция: маска, очки, головной убор, почаще умываться», — подчеркнул специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

Болибок отметил, что режим самоизоляции позитивно отразится на здоровье аллергиков из-за отсутствия необходимости выходить на улицу.

Он также рекомендовал в сезон цветения берёзы воздержаться от употребления яблок и орехов, которые могут вызвать перекрёстную реакцию на пыльцу дерева.

В начале марта, как сообщала газета «Известия», специалисты предупредили об опасности возникновения аллергии из-за раннего цветения берёзы.

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