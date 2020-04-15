Центр Хруничева сменил директора ракетно-космического завода

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Космический центр им. Хруничева сменил директора ракетно-космического завода, на котором собираются ракеты-носители «Протон-М» и «Ангара». Об этом информирует РИА Новости.
Центр Хруничева сменил директора ракетно-космического завода
  • globallookpress.com

«Назначить с 14 апреля 2020 года на должность заместителя генерального директора — директора ракетно-космического завода Сычёва Василия Николаевича», — говорится в приказе генерального директора центра.

При этом бывший директор ракетно-космического завода Роман Хохлов будет занимать должность замгендиректора Центра Хруничева по производству.

В ноябре 2019 года сообщалось, что «Роскосмос» заменит ракеты-носители «Протон» на тяжёлые ракеты «Ангара» в 2024 году, их серийное производство будет запущено в 2023 году.

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