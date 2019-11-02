«Роскосмос» заменит ракеты «Протон» на «Ангару» в 2024 году
- © Сергей Мамонтов
- РИА Новости
«Руководство «Роскосмоса» считает запуск производства универсальных ракетных модулей «Ангары» на омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации. В 2024 году тяжёлая «Ангара» должна полностью заменить «Протоны», — цитирует госкорпорацию РИА Новости.
В «Роскосмосе» отметили, что производство ракет разворачивается на ПО «Полёт» в Омске.
Ранее стало известно, что «Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты «Ангара-1.2».