«Роскосмос» заменит ракеты «Протон» на «Ангару» в 2024 году

«Роскосмос» заменит ракеты-носители «Протон» на тяжёлые ракеты «Ангара» в 2024 году, их серийное производство будет запущено в 2023 году.

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РИА Новости

«Руководство «Роскосмоса» считает запуск производства универсальных ракетных модулей «Ангары» на омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации. В 2024 году тяжёлая «Ангара» должна полностью заменить «Протоны», — цитирует госкорпорацию РИА Новости. В «Роскосмосе» отметили, что производство ракет разворачивается на ПО «Полёт» в Омске. Ранее стало известно, что «Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты «Ангара-1.2».