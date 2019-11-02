«Роскосмос» заменит ракеты «Протон» на «Ангару» в 2024 году

Короткая ссылка
«Роскосмос» заменит ракеты-носители «Протон» на тяжёлые ракеты «Ангара» в 2024 году, их серийное производство будет запущено в 2023 году.
«Роскосмос» заменит ракеты «Протон» на «Ангару» в 2024 году
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Руководство «Роскосмоса» считает запуск производства универсальных ракетных модулей «Ангары» на омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации. В 2024 году тяжёлая «Ангара» должна полностью заменить «Протоны», — цитирует госкорпорацию РИА Новости.

В «Роскосмосе» отметили, что производство ракет разворачивается на ПО «Полёт» в Омске.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты «Ангара-1.2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить