«Роскосмос» расторг контракт на производство первой ракеты «Ангара»

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«Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты «Ангара-1.2».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что контракт на производство ракеты был подписан «Роскосмосом» и Центром Хруничева 25 июля 2019 года. Ракету планировалось произвести к 15 октября 2021 года.

Уточняется, что контракт расторгнут 30 октября по инициативе госкорпорации, причина не называется.

3 октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что омская площадка Центра Хруничева начнёт выпускать не менее четырёх тяжёлых ракет «Ангара» с 2023 года.

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