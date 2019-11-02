«Роскосмос» расторг контракт на производство первой ракеты «Ангара»
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что контракт на производство ракеты был подписан «Роскосмосом» и Центром Хруничева 25 июля 2019 года. Ракету планировалось произвести к 15 октября 2021 года.
Уточняется, что контракт расторгнут 30 октября по инициативе госкорпорации, причина не называется.
3 октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что омская площадка Центра Хруничева начнёт выпускать не менее четырёх тяжёлых ракет «Ангара» с 2023 года.