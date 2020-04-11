Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России

Короткая ссылка
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в беседе с «Парламентской газетой» дал прогноз по окончанию эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Он заявил, что сроки окончания эпидемии зависят от того, «как граждане будут соблюдать эту самоизоляцию и другие рекомендации правительства по предотвращению распространения вируса».

По мнению Малеева, самый оптимистичный прогноз по сроку окончания эпидемии COVID-19 в России — начало июня.

При этом академик отмечает, подобный прогноз сбудется только в случае если события будут развиваться наилучшим образом.

Он добавил, что «об окончательной победе» можно будет говорить только тогда, когда будет разработана вакцина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве ещё не наступил, предстоят серьёзные испытания, к которым нужно готовиться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить