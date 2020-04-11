Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в беседе с «Парламентской газетой» дал прогноз по окончанию эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Он заявил, что сроки окончания эпидемии зависят от того, «как граждане будут соблюдать эту самоизоляцию и другие рекомендации правительства по предотвращению распространения вируса».

По мнению Малеева, самый оптимистичный прогноз по сроку окончания эпидемии COVID-19 в России — начало июня.

При этом академик отмечает, подобный прогноз сбудется только в случае если события будут развиваться наилучшим образом.

Он добавил, что «об окончательной победе» можно будет говорить только тогда, когда будет разработана вакцина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве ещё не наступил, предстоят серьёзные испытания, к которым нужно готовиться.