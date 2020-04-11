«Роскосмос» намерен возобновить пуски ракет с «Морского старта» с 2024 года
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на письмо «Роскосмоса», разосланное.
«АО «Главкосмос пусковые услуги» провести маркетинговый анализ в отношении услуг по запуску с использованием ракетно-космического комплекса «Морской старт», начиная с 2024 года», — говорится в сообщении.
Также компании поручено «оценить конкурентоспособность комплекса в сравнении с космическим ракетным комплексом «Союз-5» на космодромах Байконур и Восточный».
В конце марта сообщалось, что стартовая платформа морского космодрома «Морской старт» прибыла в порт Славянка на Дальнем Востоке.
2 марта транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и направилось в Россию.