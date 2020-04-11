«Роскосмос» намерен возобновить пуски ракет с «Морского старта» с 2024 года

Короткая ссылка
«Роскосмос» рассматривает возможность участия в возобновлении пусков с морского космодрома «Морской старт» с 2024 года. В связи с этим госкорпорация поручила своим предприятиям проработать возможность участия в проекте.
«Роскосмос» намерен возобновить пуски ракет с «Морского старта» с 2024 года
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на письмо «Роскосмоса», разосланное.

«АО «Главкосмос пусковые услуги» провести маркетинговый анализ в отношении услуг по запуску с использованием ракетно-космического комплекса «Морской старт», начиная с 2024 года», — говорится в сообщении.

Также компании поручено «оценить конкурентоспособность комплекса в сравнении с космическим ракетным комплексом «Союз-5» на космодромах Байконур и Восточный».

В конце марта сообщалось, что стартовая платформа морского космодрома «Морской старт» прибыла в порт Славянка на Дальнем Востоке.

2 марта транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и направилось в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить