«Роскосмос» намерен возобновить пуски ракет с «Морского старта» с 2024 года

«Роскосмос» рассматривает возможность участия в возобновлении пусков с морского космодрома «Морской старт» с 2024 года. В связи с этим госкорпорация поручила своим предприятиям проработать возможность участия в проекте.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на письмо «Роскосмоса», разосланное.

«АО «Главкосмос пусковые услуги» провести маркетинговый анализ в отношении услуг по запуску с использованием ракетно-космического комплекса «Морской старт», начиная с 2024 года», — говорится в сообщении.

Также компании поручено «оценить конкурентоспособность комплекса в сравнении с космическим ракетным комплексом «Союз-5» на космодромах Байконур и Восточный».

В конце марта сообщалось, что стартовая платформа морского космодрома «Морской старт» прибыла в порт Славянка на Дальнем Востоке.

2 марта транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и направилось в Россию.