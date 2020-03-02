Судно с плавучим космодромом «Морской старт» направилось в Россию

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Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и направилось в Россию.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные специализированного портала мониторинга движения судов vesselfinder.com.

Согласно информации сайта, Xin Guang Hua с Odyssey вышло из Лонг-Бич (США) в 23:19 мск и направляется в Славянку (Приморский край).

Ожидается, что судно прибудет в российский порт 28 марта в 9:00 мск.

В январе сообщалось, что ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос») и компания S7 Space начали разработку технических параметров ракеты-носителя для запусков с плавучего космодрома «Морской старт».

В начале декабря 2019 года США выдали разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию

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