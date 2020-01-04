В России начали разработку ракеты для запусков с «Морского старта»

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Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос») и компания S7 Space начали разработку технических параметров ракеты-носителя для запусков с плавучего космодрома «Морской старт».

Об этом сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».

«В настоящее время специалистами нашего предприятия проводится обсуждение с компанией S7 Space тактико-технических требований к ракете-носителю в обеспечение пусков с РКК (ракетно-космического комплекса. — RT) «Морской старт» и сроков проведения основных этапов работ», — цитирует предприятие ТАСС.

В начале декабря США выдали разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию

Источник передавал, что плавучий космодром доставят из США к весне 2020 года.

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