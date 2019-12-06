Источник: космодром «Морской старт» к весне будет перебазирован в Россию

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Плавучий космодром «Морской старт» будет перебазирован из США в Россию в начале 2020 года.

«Перевод пусковой платформы Odyssey и командного судна предварительно планируется на февраль-март 2020 года», — цитирует РИА Новости свой источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что источник не уточнил, каким именно образом космодром будет доставлен в Россию.

Ранее Госдепартамент США выдал группе S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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