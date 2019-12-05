Госдеп дал разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию

Госдепартамент США выдал группе S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Соответствующее разрешение получено», — сказал представитель.

По его словам, перебазирование планируется на 2020 год.

В октябре источники агентства рассказывали, что пусковую платформу проекта подготовили к перемещению — с неё демонтировали американское и украинское оборудование.

Как отмечалось, она готова к переходу на Дальний Восток, однако требуется разрешение Госдепа.

Ранее о планах разместить «Морской старт» в России рассказывал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В качестве возможного места указывался порт в Большом Камне под Владивостоком.