Источники: космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

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Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к перебазированию из США в Россию, передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической промышленности и правительстве.
Источники: космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
  • © S7 space

По информации агентства, с платформы уже демонтировали всё американское и украинское оборудование и складировали его в порту приписки Лонг-Бич.

Платформа готова к переходу на Дальний Восток, однако требуется получить разрешение от Госдепартамента, рассказали источники. 

В «Роскосмосе» не стали комментировать информацию, поскольку космодром принадлежит частной компании.

Ранее о планах разместить «Морской старт» в России рассказывал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. В качестве возможного места базирования он называл порт в Большом Камне под Владивостоком.

Последний пуск был произведён с космодрома в 2014 году, после чего его законсервировали из-за ухудшения российско-украинских отношений.

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