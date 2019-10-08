Источники: космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к перебазированию из США в Россию, передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической промышленности и правительстве.

По информации агентства, с платформы уже демонтировали всё американское и украинское оборудование и складировали его в порту приписки Лонг-Бич.

Платформа готова к переходу на Дальний Восток, однако требуется получить разрешение от Госдепартамента, рассказали источники.

В «Роскосмосе» не стали комментировать информацию, поскольку космодром принадлежит частной компании.

Ранее о планах разместить «Морской старт» в России рассказывал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. В качестве возможного места базирования он называл порт в Большом Камне под Владивостоком.

Последний пуск был произведён с космодрома в 2014 году, после чего его законсервировали из-за ухудшения российско-украинских отношений.