Платформа «Морского старта» прибыла на Дальний Восток

Стартовая платформа морского космодрома «Морской старт» прибыла в порт Славянка на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Такие мигранты нам нужны: стартовая платформа морского космодрома Sea Launch прибыла в порт Славянка, что на Дальнем Востоке», — написал он в Twitter.

По его словам, «циклопическое сооружение успешно преодолело Тихий океан».

Такие мигранты нам нужны:

Стартовая платформа морского космодрома Sea Launch прибыла в порт Славянка, что на Дальнем Востоке. Циклопическое сооружение успешно преодолело Тихий океан pic.twitter.com/X8A7nbO5aO — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 25, 2020

Ранее в порт Славянка прибыло сборочно-командное судно космодрома «Морской старт».

2 марта транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и направилось в Россию.