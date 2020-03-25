Платформа «Морского старта» прибыла на Дальний Восток
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- РИА Новости
«Такие мигранты нам нужны: стартовая платформа морского космодрома Sea Launch прибыла в порт Славянка, что на Дальнем Востоке», — написал он в Twitter.
По его словам, «циклопическое сооружение успешно преодолело Тихий океан».
Такие мигранты нам нужны:— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 25, 2020
Стартовая платформа морского космодрома Sea Launch прибыла в порт Славянка, что на Дальнем Востоке. Циклопическое сооружение успешно преодолело Тихий океан pic.twitter.com/X8A7nbO5aO
Ранее в порт Славянка прибыло сборочно-командное судно космодрома «Морской старт».
2 марта транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и направилось в Россию.