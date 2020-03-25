Платформа «Морского старта» прибыла на Дальний Восток

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Стартовая платформа морского космодрома «Морской старт» прибыла в порт Славянка на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Платформа «Морского старта» прибыла на Дальний Восток
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Такие мигранты нам нужны: стартовая платформа морского космодрома Sea Launch прибыла в порт Славянка, что на Дальнем Востоке», — написал он в Twitter.

По его словам, «циклопическое сооружение успешно преодолело Тихий океан».

Ранее в порт Славянка прибыло сборочно-командное судно космодрома «Морской старт». 

2 марта транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и направилось в Россию.

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