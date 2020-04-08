В ВОЗ оценили слова Трампа о возможной приостановке выделения средств

Директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о возможной приостановке выделения средств ВОЗ.

«Как региональный директор я отвечаю за 53 страны — члена ВОЗ, и я скажу вам: нет. Мы до сих пор находимся в острой фазе этой пандемии», — цитирует РИА Новости Клюге.

Он заявил, что «это не время для сокращения финансирования».

Ранее Трамп заявил, что США рассматривают возможность приостановки выделения денег ВОЗ.

Как отмечал американский президент, ВОЗ получает большие деньги от Соединённых Штатов, при этом организация «не соглашалась и критиковала его решение по запрету на въезд в США», а также «ошибалась во многих вещах».