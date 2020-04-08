Космонавт рассказал о возможности «порыться в холодильнике» на МКС

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Командир корабля «Союз МС-16» Анатолий Иванишин заявил, что космонавты на Международной космической станции (МКС) всегда имеют возможность поесть, но существуют ограничения.
Космонавт рассказал о возможности «порыться в холодильнике» на МКС
  • РИА Новости

«В холодильнике всегда можно порыться, но есть два ограничения», — цитирует Интерфакс Иванишина.

По словам космонавта, первое ограничение заключается в том, что данный процесс не должен мешать выполнению прямых обязанностей.

Он добавил, что суть второго ограничения состоит в том, что космонавты, сидящие в правом и левом креслах, должны набирать и терять вес одинаково, чтобы сохранялась балансировка.

Ранее государственная комиссия утвердила состав экипажа корабля «Союз МС-16», который 9 апреля отправится на МКС.

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