Космонавт рассказал о возможности «порыться в холодильнике» на МКС

Командир корабля «Союз МС-16» Анатолий Иванишин заявил, что космонавты на Международной космической станции (МКС) всегда имеют возможность поесть, но существуют ограничения.

«В холодильнике всегда можно порыться, но есть два ограничения», — цитирует Интерфакс Иванишина.

По словам космонавта, первое ограничение заключается в том, что данный процесс не должен мешать выполнению прямых обязанностей.

Он добавил, что суть второго ограничения состоит в том, что космонавты, сидящие в правом и левом креслах, должны набирать и терять вес одинаково, чтобы сохранялась балансировка.

Ранее государственная комиссия утвердила состав экипажа корабля «Союз МС-16», который 9 апреля отправится на МКС.