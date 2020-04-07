В Кремле прокомментировали указ Трампа о космических ресурсах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов в космосе.

«Всё-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах, а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли расценивать это как попытку приватизации космоса, такие попытки были бы неприемлемы», — сказал Песков.

По его словам, данные действия требуют юридической оценки.

Ранее, как сообщает CNBC, Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов.

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал агрессивным план президента США.

В начале марта Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию нового марсохода под названием Perseverance. В NASA также создали аккаунт марсохода, в котором публикуется подробная информация о будущей миссии машины.