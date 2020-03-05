NASA опубликовало фотографию нового марсохода Perseverance

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию нового марсохода под названием Perseverance.

«Зовите меня Perseverance («Настойчивость». — RT). Я направляюсь на Марс для поиска следов древней жизни, тестирования нового оборудования, которое поможет будущим исследователям, а также сбора первых образцов горных пород для их будущего возвращения на Землю», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Call me Perseverance.



I'm headed for Mars: driven to search for signs of ancient life, test new tech to help future human explorers, and collect the first rock samples for future return to Earth.



Follow me. Let's go. https://t.co/7w3rbvbyoL#Mars2020 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2020

В NASA также создали аккаунт марсохода, в котором публикуется подробная информация о будущей миссии машины.

В июле 2019 года NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE.