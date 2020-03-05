NASA опубликовало фотографию нового марсохода Perseverance

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию нового марсохода под названием Perseverance.

«Зовите меня Perseverance («Настойчивость». — RT). Я направляюсь на Марс для поиска следов древней жизни, тестирования нового оборудования, которое поможет будущим исследователям, а также сбора первых образцов горных пород для их будущего возвращения на Землю», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В NASA также создали аккаунт марсохода, в котором публикуется подробная информация о будущей миссии машины.

В июле 2019 года NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE.

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