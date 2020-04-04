Пилотное применение новых тестов на коронавирус могут начать в апреле

Пилотное применение новых экспресс-тестов для диагностики коронавируса планируется запустить в Москве и Подмосковье в апреле. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Как уточняет издание, речь идёт о тестах «Эвотек-Мирай Геномикс», разработанных российско-японской компанией EMG.

Новые системы позволяют получить результаты за 30 минут, при этом точность теста составляет почти 100%, указывается в сообщении.

«В тестовых системах применяется метод изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции. — RT), но сокращает время тестирования более чем в четыре раза», — рассказали в компании «ФосАгро», которая принимает участие в реализации пилотного проекта вместе с РФПИ.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что госкорпорация осваивает производство новейшей портативной мини-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.