Академик РАН не исключил, что COVID-19 пришёл в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире канала «Россия-1» не исключил, что коронавирусная инфекция COVID-19 пришла в человечество навсегда.

Он заявил, что этот коронавирус «пришёл в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени».

«Он пришёл на много-много лет, может, даже, навсегда», — цитирует РИА Новости Зверева.

Он высказал предположение, что «70 % (населения Земли. — RT) переболеет этой инфекцией».

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.