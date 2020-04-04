Академик РАН не исключил, что COVID-19 пришёл в человечество навсегда
- Reuters
Он заявил, что этот коронавирус «пришёл в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени».
«Он пришёл на много-много лет, может, даже, навсегда», — цитирует РИА Новости Зверева.
Он высказал предположение, что «70 % (населения Земли. — RT) переболеет этой инфекцией».
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.