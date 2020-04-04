Академик РАН не исключил, что COVID-19 пришёл в человечество навсегда

Короткая ссылка
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире канала «Россия-1» не исключил, что коронавирусная инфекция COVID-19 пришла в человечество навсегда.
Академик РАН не исключил, что COVID-19 пришёл в человечество навсегда
  • Reuters

Он заявил, что этот коронавирус «пришёл в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени».

«Он пришёл на много-много лет, может, даже, навсегда», — цитирует РИА Новости Зверева.

Он высказал предположение, что «70 % (населения Земли. — RT) переболеет этой инфекцией».

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить