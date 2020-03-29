Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше», — заявил Альштейн.

По его словам, в России «пандемия идёт медленно», но при этом профессор отметил, что «в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа».

Говоря о применяемых в стране мерах, Альштейн высказал мнение, что «они могут повлиять положительно».

«Разобщение людей происходит. С психологической точки зрения, вещь, конечно, неприятная. С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции», — заявил вирусолог.

При этом эксперт добавил, что полностью остановить распространение коронавируса, «конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся».

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили о 228 выявленных случаях заражения COVID-19 в 26 регионах России за сутки.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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