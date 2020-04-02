Минздрав России запустил информационную систему по коронавирусу

В России запущена информационная система учёта информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Отмечается, что в соответствии с постановлением российского правительства оператором системы стал Минздрав России.

Отмечается, что система содержит сведения о лицах с подтверждённым диагнозом COVID-19, госпитализированных с признаками пневмонии, а также о лицах, с ними контактировавших.

Уточняется, что данные будут поступать в систему от медицинских организаций, территориальных органов ФМБА России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Минтранса.

В ведомстве сообщили, что пользователями информации будут заинтересованные федеральные ведомства.

При этом на федеральном уровне информация будет обезличена, на региональном уровне будут доступна аналитика в разрезе медицинских организаций для оперативного принятия решения по заболевшим. По сложным пациентам будет осуществляться динамический мониторинг состояния здоровья.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах.

Также в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 215 514 человек.