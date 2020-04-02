Минздрав России запустил информационную систему по коронавирусу

Короткая ссылка
В России запущена информационная система учёта информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав России запустил информационную систему по коронавирусу
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Отмечается, что в соответствии с постановлением российского правительства оператором системы стал Минздрав России.

Отмечается, что система содержит сведения о лицах с подтверждённым диагнозом COVID-19, госпитализированных с признаками пневмонии, а также о лицах, с ними контактировавших.

Уточняется, что данные будут поступать в систему от медицинских организаций, территориальных органов ФМБА России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Минтранса. 

В ведомстве сообщили, что пользователями информации будут заинтересованные федеральные ведомства.

При этом на федеральном уровне информация будет обезличена, на региональном уровне будут доступна аналитика в разрезе медицинских организаций для оперативного принятия решения по заболевшим. По сложным пациентам будет осуществляться динамический мониторинг состояния здоровья. 

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах.

Также в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 215 514 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить