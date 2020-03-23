Минздрав анонсировал запуск серийного производства тестов на COVID-19
- Reuters
Об этом говорится на сайте ведомства.
По словам директора ФГБУ ЦСП Минздрава России Сергея Юдина, новую тест-систему от аналогов, имеющихся в данный момент на рынке, отличает более высокая чувствительность к РНК коронавируса.
Планируемая мощность производства составляет до 50 тысяч тестов в сутки.
Ранее сообщалось, что в России проведено уже более 165 тыс. исследований на коронавирус, под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 72 423 человека.