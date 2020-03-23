Минздрав анонсировал запуск серийного производства тестов на COVID-19

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Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России на этой неделе запустит серийное производство тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав анонсировал запуск серийного производства тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

По словам директора ФГБУ ЦСП Минздрава России Сергея Юдина, новую тест-систему от аналогов, имеющихся в данный момент на рынке, отличает более высокая чувствительность к РНК коронавируса.

Планируемая мощность производства составляет до 50 тысяч тестов в сутки.

Ранее сообщалось, что в России проведено уже более 165 тыс. исследований на коронавирус, под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 72 423 человека.

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